Курган, , 11:00 — REGNUM В Курганской области мировой суд признал «приход» лжеархиепископа Варуха (Тищенкова) виновным в нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. Об этом сообщает пресс-служба Курганской епархии.

Организации раскольника Варуха назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

«Знаю, что в Кургане живут люди, серьезно пострадавшие от деятельности раскольника. Знаю об изнасилованном подростке, о сатанинских обрядах на Рябковском кладбище, к которым Варух привлекал своих «послушников». Я призываю всех пострадавших не бояться, прийти в епархию и рассказать об этих случаях», — сообщил митрополит Курганский и Белозерский Даниил.

На данный момент СКР и прокуратура выявляют факты деструктивной деятельности лжеархиепископа Варуха. Заявление Тищенкова с требованием возбудить уголовное дело в отношении представителей Курганской епархии по статье 128.1 УК РФ («Клевета») после процессуальной проверки было отклонено органами УМВД России по Курганской области.

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