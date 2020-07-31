Токио, , 10:58 — REGNUM Главными героями франшизы Animal Crossing могли стать люди. Об этом 30 июля сообщило издание Kotaku.

https://twitter.com/lombTV/status/1288689220081668096

В файлах первых игр серии энтузиасты нашли модели двух персонажей-людей. Вероятно, Nintendo планировала использовать их в проектах франшизы, однако позже отказалась от этой идеи в пользу персонажей-животных.

Напомним, Animal Crossing — это популярная серия игр в жанре «симулятора жизни». В ней персонаж игрока (человек) живёт в одном городе с различными антропоморфными животными.

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