Красноярск, , 10:57 — REGNUM По состоянию на 31 июля в Красноярском крае коронавирус выявлен у 13 145 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 145 новых случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперштабе.

Вылечились ещё 84 человека, за весь период — 11 710. За сутки в Красноярском крае скончались шесть пациентов с коронавирусом, за весь период — 331.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае случаи заражения коронавирусом регистрировались во всех региона.

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