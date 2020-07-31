Кемерово, , 10:56 — REGNUM В медицинских организациях Кузбасса возобновлены профилактические осмотры взрослого и детского населения. Соответствующий приказ издан региональным министерством здравоохранения.

В больницах должна быть предусмотрена возможность выделения потоков обратившихся для прохождения диспансеризации и маршрутизация в отделение или кабинет медицинской профилактики, минуя регистратуру.

Диспансеризация будет проводиться по предварительной записи, строго в назначенное время. Одновременно будет вестись интервьюирование — для выявления коронавируса.

При посещении медорганизации обязательно ношение масок и обработка рук антисептиком.