Кемерово, 31 июля 2020, 10:56 — REGNUM В медицинских организациях Кузбасса возобновлены профилактические осмотры взрослого и детского населения. Соответствующий приказ издан региональным министерством здравоохранения.
В больницах должна быть предусмотрена возможность выделения потоков обратившихся для прохождения диспансеризации и маршрутизация в отделение или кабинет медицинской профилактики, минуя регистратуру.
Диспансеризация будет проводиться по предварительной записи, строго в назначенное время. Одновременно будет вестись интервьюирование — для выявления коронавируса.
При посещении медорганизации обязательно ношение масок и обработка рук антисептиком.