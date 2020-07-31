Пермь, , 10:55 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 31 июля, подтвердили 70 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В больницах на лечении находятся 39 пациентов, дома под меднаблюдением — 31 человек. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 — 31 мужчина и 39 женщин.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,2%, а коэффициент распространения — 0,96 (на 30 июля — 1).

С начала пандемии в регионе выявлено 5 864 носителя SARS-CoV-2. Оправились от болезни 4 267 пациента. Продолжают лечиться в стационарах 776 человек. Скончались 236 пациентов с COVID-19.

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