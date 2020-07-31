Екатеринбург, , 10:55 — REGNUM В рамках программы природоохранных мероприятий АО «Святогор» (предприятия металлургического комплекса УГМК) в озере Светлое (ГО Североуральск) и реке Лозьва (ГО Ивдель) появятся новоселы — молодь сазана и стерляди. Данные мероприятия включены в план искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов Нижнеобского территориального управления Росрыболовства.

«Этому событию предшествовала длительная и кропотливая работа по обследованию водных объектов, — рассказала начальник экологического управления — начальник отдела экологии АО «Святогор» Ирина Бичукина. — В частности, в ходе исследования озера Светлое, что расположено в 3,5 км от села Всеволодо-Благодатское Североуральского ГО, превышений предельно-допустимых концентраций для рыбохозяйственных водоемов по исследованным химическим показателям не отмечено».

Обследование проводилось учеными Уральского филиала федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (г. Екатеринбург). В частности, были выполнены гидрохимические исследования воды и оценка состояния ихтиофауны. При этом только в гидрохимическую характеристику озера Светлое были включены около 20 показателей.

«На основании полученных данных специалистами Бассейнового управления рыбоохраны сделан вывод о том, что в воды озера Светлое целесообразнее выпустить молодь сазана в количестве 6,6 тыс. штук. Данный вид рыб будет приобретен в ЗАО «Чебаркульский рыбзавод». Что касается реки Лозьвы, то в эту водную артерию мы будем запускать 10 тыс. штук молоди стерляди, выращенную в ООО «Аквакультура» (г. Челябинск)», — подытожила Ирина Альбертовна.

Мероприятия по зарыблению намечены на сентябрь текущего года. В настоящее время администрации Североуральска и Ивделя определяют места выпуска молоди.