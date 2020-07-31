Екатеринбург, , 11:07 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 210 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

По состоянию на 31 июля, за минувшие сутки вирус SARS-CoV-2 выявили у жителей Екатеринбурга (123 случая), Арамили, Ачита, Асбеста, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Карпинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Горноуральска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Качканара, Кушвы, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Серова, Талицы и Сысерти.

Теперь в регионе зафиксировано 20 582 случая выявления коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продолжается действия «режима повышенной готовности». Особые требования действуют по 3 августа 2020 года.