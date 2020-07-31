Благовещенск, , 10:53 — REGNUM В Амурской области за сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший суточный прирост показал Благовещенск — +16, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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С момента начала наблюдений в Приамурье лабораторно коронавирус подтвержден у 2752 человек. Большая часть инфицированных переносит заболевание в форме пневмонии — 50,5%, чуть более 40% пациентов болеют ОРВИ, 9,2% справляются с болезнью бессимптомно.

Больше всего инфицированных коронавирусом в возрастной группе 30−49 лет — 38,4% выявленных носителей. 67% смертей случаются среди пациентов с коронавирусом в возрасте старше 65 лет. Всего в регионе скончались 48 человек. Полностью излечились 1635 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае тестирование на новую коронавирусную инфекцию прошли 36,6% населения.