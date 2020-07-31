Чебоксары, , 10:53 — REGNUM В Чувашии за сутки выявлено 40 носителей коронавируса, при этом выздоровели 45 человек. В то же время зарегистрировано три летальных исхода. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По сведениям на 31 июля (10:35 мск), в Чувашии с начала пандемии официально подтверждено 6734 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 40.

Всего выздоровели 3725 человек, из них за последние сутки — 45. В настоящее время продолжают лечение 2955 пациентов.

Также за сутки зарегистрировано три летальных исхода, всего в республике умерли 54 пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии откроются санатории, на базе которых начнётся реабилитация пациентов, переболевших COVID-19 и имеющих тяжёлые хронические заболевания. Программы восстановления здоровья первыми реализуют санатории «Чувашиякурорт» и «Надежда».