Саутгемптон, Великобритания, , 10:53 — REGNUM В сети появился новый геймплейный трейлер предстоящей игры DIRT 5. Его опубликовали 30 июля на официальном YouTube-канале проекта.

В ролике разработчики показали один из игровых режимов под названием Stampede. В нём 12 гонщикам предстоит преодолевать сложный трек, состоящий из множества поворотов.

Напомним, релиз DIRT 5 ожидается 9 октября 2020 года. Игра выйдет на PC, PS4 и Xbox One — а в конце года и на PS5 и Xbox Series X.

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