Волгоград, , 10:52 — REGNUM За истекшие сутки 90 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Волгоградской области. Один пациент скончался, сообщили 31 июля в региональном оперативном штабе.

Всего в Волгоградской области выявили 9142 носителей коронавируса. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 2240 взрослых и 77 детей. На лечении с подтверждённым диагнозом — 3519 человек, в том числе 188 детей.

За сутки зарегистрирован один летальный исход. Таким образом, в регионе скончались 62 пациента с подтверждённым положительным тестом на коронавирус.