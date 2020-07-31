Дербент, Дагестан, , 10:56 — REGNUM Банкетные залы в дагестанском Дербенте, закрытые из-за пандемии коронавируса, начнут работать в «пилотном» режиме. При этом организации должны соблюдать требования Роспотребнадзора по вопросам санитарной безопасности, сообщил на своей странице в Instagram мэр города Хизри Абакаров.

Накануне, 30 июля, под руководством главы Дагестана Владимира Васильева состоялось заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, участники которого обсудили возможность ослабления ограничительных мер. Глава Дербента попросил руководство республики разрешить открыть в городе банкетные залы. Мэр отметил, что в настоящее время люди проводят свадьбы в других помещениях, где риск заразиться значительно выше.

«Я обратился к [Владимиру Васильеву] с просьбой разрешить в Дербенте в качестве пилотного опыта работу банкетных залов. <…> Хочу сказать большое спасибо Владимиру Абдуалиевичу за то, что он в очередной раз нам доверился и разрешил применить эту инициативу на практике», — написал Абакаров.

По словам мэра, специалисты Роспотребнадзора начнут проверять банкетные залы, объяснят их владельцам критерии, по которым можно будет возобновить деятельность. Залы, в которых все требования будут соблюдены, смогут начать работу в самое ближайшее время.