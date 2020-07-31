Псков, , 11:00 — REGNUM В Псковской области за сутки 52 человека вылечились от коронавируса, при этом в регионе выявлено 33 новых носителя SARS-CoV-2, в том числе в очаге среди контактных в Псковской областной больнице. Об этом 31 июля сообщил глава региона Михаил Ведерников.

По его словам, за последние дни в регионе отмечается достаточно много новых случаев заражения, в том числе, в очаге среди контактных в Псковской областной больнице. Там коронавирусом заразились еще два человека.

«Пусть количество выздоровевших по-прежнему динамично растёт (+52), не время расслабляться. Сохраняйте бдительность, следуйте требованиям Роспотребнадзора, берегите себя и своих близких», — заявил Ведерников.

Отметим, всего с начала пандемии в регионе выявлено 3761 заболевших из них 2621 выздоровело, 53 умерло. Всего в регионе проведено 64 328 исследований на коронавирусную инфекцию, в том числе 712 за прошедшие сутки.

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