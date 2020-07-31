Москва, , 10:49 — REGNUM Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП, не требовала от актера Михаила Ефремова 150 млн рублей за закрытие дела в отношении него. Об этом 31 июля заявил адвокат семьи погибшего Александр Добровинский, сообщает ТАСС.

Правозащитник назвал подобное заявление «очередной инсинуацией». По словам Добровинского, потерпевшие не могут повлиять на закрытие дела. Кроме того, не понятно за что платить Ефремову, если он не признает своей вины.

Адвокат добавил, что семья погибшего Сергея Захарова ждет справедливого суда. Потерпевшие планируют предъявлять гражданские иски, но их сумма пока не разглашается.

Ранее, Александр Добровинский сделал свой прогноз по делу от ДТП с участием Михаила Ефремова. По мнению адвоката, суд вынесет обвинительный приговор.

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