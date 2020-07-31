Вашингтон, 31 июля 2020, 10:48 — REGNUM В официальном блоге Xbox было опубликовано название второго сюжетного дополнения для игры The Outer Worlds. Об этом 31 июля сообщает портал Shazoo.
Дополнение будет называться Murder on Eridanos. Его релиз ожидается в 2021 году.
Напомним, недавно состоялся анонс Peril on Gorgon — первого сюжетного дополнения для The Outer Worlds. Его релиз ожидается 9 сентября 2020 года.
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