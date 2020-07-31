Ижевск, , 10:48 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 31 июля провели 197 885 исследований на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.

За последние сутки протестированы 1929 жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 31 июля в республике выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 2378 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели до настоящего момента 1918 жителей республики, то есть более 80,65% от общего числа носителей коронавируса в Удмуртии уже выздоровели.

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