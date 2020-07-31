Анадырь, , 10:58 — REGNUM На Чукотке с начала 2020 года более полутора тыс. жителей получили федеральную льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Читайте также: Мишустин: получить субсидии на оплату ЖКХ станет проще

На конец июля 1528 чукотцев получили льготы на оплату услуг ЖКХ на общую сумму 12,2 млн рублей.

Средства направлены ветеранам, инвалидам, а также пострадавшим из-за радиационных или техногенных катастроф жителям округа, которые оплачивают 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг.

В этом году Чукотке из федерального бюджета выделено на предоставление льгот по оплате ЖКУ 27,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году не нужно будет получать справки об отсутствии задолженности по платежам, которые доказывают право гражданина на субсидию.

Читайте развитие сюжета: Уполномоченный по правам ветеранов появится в Башкирии