Симферополь, , 10:52 — REGNUM После ДТП с участием маршрутного автобуса на трассе «Таврида» в Крыму, из-за которого погибли девять человек, в Следственном комитете республики возбудили второе уголовное дело. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

«По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

При этом ранее стало известно, что в МВД Крыма возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество пострадавших в результате ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе «Таврида» в Крыму возле города Белогорск, из-за которого погибли восемь человек, выросло до десяти человек.

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