Краснодар, , 10:47 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 31 июля в региональном оперативном штабе. Младшему из пациентов один год, старшему — 84 года.

«В Краснодаре подтверждено 37 случаев, еще 16 — в Сочи. Пять заболевших в Кореновском, четыре — в Северском и по три — в Кавказском, Туапсинском и Кущевском районах. По два пациента выявлено в Усть-Лабинском, Динском, Калининском, Ленинградском, Тихорецком, Белореченском и Славянском муниципалитетах, а также в Армавире и Анапе. По одному инфицированному в Горячем Ключе, Абинском, Гулькевичском, Тбилисском, Каневском, Красноармейском и Крымском районах», — уточнили в региональном оперативном штабе.

Всего на территории Краснодарского края за период пандемии (первый случай заражения был зарегистрирован в регионе 12 марта) положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 8266 человек. Из них 7131 пациент выздоровел, число умерших пациентов с COVID-19 достигло 113. В тяжёлом состоянии остаются 23 человека, один подключён к экстракорпоральной мембранной оксигенации, ещё 22 — к аппаратам ИВЛ.