Тбилиси, , 10:46 — REGNUM

За последние сутки коронавирус в Грузии был выявлен у восьми человек, а общее число заразившихся достигло 1168 человек. Обновленные данные опубликованы на специальном сайте https://stopcov.ge/.

За этот период из COVID-клиник выписались пять человек, а общее число выздоровевших на данный момент составляет 940 человек.

В графе скончавшихся числится 17 человек, последний летальный исход был зафиксирован 29 июля.

В режиме карантина содержатся 6588 человек, в стационарах под наблюдением находятся 323 пациента.

Отдельно зарегистрирован 41 гражданин Грузии, те, кто заразился коронавирусом за рубежом и был доставлен на лечение на родину. В их числе — 38 военнослужащих, выполнявших миссию в составе сил НАТО в Афганистане