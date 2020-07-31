Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM Смерть еще 20 человек от COVID-19 зафиксировали в Петербурге в последние сутки. Об этом сообщает оперативный штаб 31 июля.

Всего в северной столице от болезни скончались, по официальным данным 2043 человека. При этом смертность в мае превысила показатели прошлого года на 32%, а в июне — на 55%.

В России за сутки подтвердили 161 летальный случай, за весь период пандемии — 13 963 человека умерли от COVID-19.

Добавим, в Петербурге число носителей коронавируса достигло 31 461 человека, в России — 839 981.