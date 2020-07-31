Владимир, , 10:49 — REGNUM За прошедшие сутки 23 положительных теста на коронавирус подтверждены во Владимирской области. Три человека скончались, сообщили 31 июля в федеральном оперативном штабе.

Всего в регионе зарегистрировано 5586 случаев заражения коронавирусом. За сутки выписаны 11 пациентов, всего во Владимирской области выздоровели 5163 человек.

Зарегистрировано три летальных исхода. Таким образом, с начала пандемии скончались 139 человек с подтверждённым положительным тестом на коронавирус.