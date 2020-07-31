Ижевск, , 10:42 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 31 июля выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2378 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Полностью выздоровели до настоящего момента 1918 жителей республики, то есть более 80,65% от общего числа носителей коронавируса в Удмуртии уже выздоровели. За последние сутки выписаны 20 человек. 47 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике разрешили проводить спортивные мероприятия. Однако их можно организовывать только на открытом воздухе, без зрителей.

Читайте также: В Удмуртии разрешили проводить спортивные мероприятия