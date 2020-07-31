Южно-Сахалинск, , 10:41 — REGNUM На Сахалине запустили железнодорожное движение на участке Холмск-Шахта. На этом завершилась перешивка магистральных путей в области на общероссийские стандарты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: Железнодорожный вокзал Улан-Удэ открыли после масштабной реконструкции

Всего в области перевели на колею шириной 1520 миллиметров 854 км железнодорожных путей. Основной этап работ был завершен в прошлом году. Последние 54 км колеи перешили в рекордно сжатые сроки. К работам приступили 1 июня 2020 года. Два месяца на реконструкции работали 200 железнодорожников.

«С сегодняшнего дня доставка грузов железнодорожным транспортом по всему Сахалину будет осуществляться в единой технологической цепочке. Необходимости переставлять вагоны на тележки для узкоколейки теперь нет, что позволит нам сократить сроки доставки грузов потребителям», — сказал заместитель начальника ДВЖД по Сахалинскому территориальному управлению Алексей Ромашин.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Бурятии Улан-Удэ завершилась масштабная реконструкция железнодорожного вокзала. 31 июля состоялось открытие обновлённого вокзального комплекса.