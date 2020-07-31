Санкт-Петербург, , 10:42 — REGNUM В Петербурге за последние сутки подтвердили еще 159 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб 31 июля.

Всего за время пандемии в городе зафиксировали 31 461 случай заражения. Выздоровели от COVID-19 23 370 человек, включая 78 граждан за последние сутки.

В России за 24 часа обнаружили 5 482 носителей вируса, их общее число во всех регионах достигло 839 981 человека.

Добавим, за последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали 17 047 человек. Под медицинским наблюдением находится 864 человека, из них шесть — в обсерваторе, 612 — на самоизоляции.