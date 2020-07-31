Пенза, , 10:44 — REGNUM В Пензенской области по данным на 31 июля коронавирусная инфекция подтвердилась у 6499 человек. За сутки выявили еще 47 положительных тестов на коронавирус, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией 5550 человек, за сутки — 44 пациента. С момента начала наблюдения скончался 81 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области возобновляется проведение культурных, развлекательных, зрелищных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий при условии присутствия посетителей до половины пропускной способности в месте проведения мероприятия. При этом режим повышенной готовности в регионе продлен до 13 августа.

Читайте также: В Пензенской области до 13 августа продлен режим повышенной готовности