Самара, , 10:44 — REGNUM Министр внутренних дел России генерал полиции РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении полицейских, которые спасли женщину от взрыва гранаты в Самаре. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, двух сотрудников отдела полиции № 5 УМВД РФ по Самаре наградят медалями «За доблесть в службе» за отвагу и самоотверженность, которые они проявляли при исполнении служебных обязанностей.

Ранее сообщалось о том, что в июле текущего года в квартире жилого дома на улице Буянова произошла ссора между супругами. По предварительной информации, муж был в нетрезвом состоянии. В ходе конфликта он нанес супруге телесные повреждения. Когда прибывшие на место происшествия полицейские начали входить в квартиру, муж бросил в их сторону предмет, который был похож на гранату. Полицейский втолкнул женщину в нишу стены коридора квартиры и закрыл её собой. А второй полицейский успел закрыть входную железную дверь, для того чтобы не дать осколкам гранаты разлететься на большее расстояние.

Полицейские получили ранения, но смогли задержать мужчину. Кроме этого, они не дали ему взорвать ещё одну боевую гранату, которую он держал в руках.

По словам официального представителя МВД РФ Ирина Волк, полицейские рисковали собой и в экстренной ситуации спасли жизни других людей. Они показали пример самоотверженности и мужества при исполнении своего служебного долга.

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