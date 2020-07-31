Вашингтон, , 10:39 — REGNUM Сегодня, 31 июля, состоялся релиз игры-головоломки Naught на PC, PS4 и Nintendo Switch. Релизный трейлер проекта был опубликован на YouTube-канале PlayStation.

В Naught игрокам предстоит провести персонажа по имени Ноль через множество уровней. Для достижения своей цели они смогут применять уникальную способность героя, позволяющую вращать окружающий мир вместе со всеми объектами.

Разработкой Naught занималась независимая студия WildSphere. Она наиболее известна созданием различных платформеров и приключенческих экшенов.

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