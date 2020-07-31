Москва, , 10:37 — REGNUM Правительство РФ и администрация президента страны должны продумать вопрос о проведении мероприятий, нацеленных на сохранение исторической памяти и изучение Конституции. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с членами рабочей группы по поправкам к Конституции.

«Правительству Российской Федерации рассмотреть совместно с администрацией президента Российской Федерации вопрос об организации работы по проведению на регулярной основе мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и изучение Конституции Российской Федерации, для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные и профессиональные образовательные программы, и представить соответствующие предложения», — говорится в документе.