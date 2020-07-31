Якутск, , 10:43 — REGNUM В Якутии мобильные бригады специалистов из поликлиник оказывают населению медицинскую помощь на дому. Экстренные и неотложные приёмы ведутся по записи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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В связи с эпидобстановкой по коронавирусу, временно ограничены плановые госпитализации, консультации и приёмы в поликлиниках.

Приоритетом в работе амбулаторно-поликлинического звена остаётся оказание первичной медицинской помощи на дому. Медицинские бригады отрабатывают вызовы врача на дом, проводят патронаж беременных женщин, берут пробы на коронавирус, приносят рецепты и лекарства.

Есть возможность вызвать на дом и узких специалистов: невролога, кардиолога, офтальмолога и других врачей.

«Медучреждения специально перестроили работу, чтобы все силы бросить на медицинское обслуживание на дому. Однако, несмотря на это, якутяне всё-таки приходят лично. На данный момент можно пройти в медучреждение только по предварительной записи», — добавили в минздраве Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алданском районе Якутии возбуждено уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть четырёх человек из психоневрологического интерната.