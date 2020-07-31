Москва, , 10:36 — REGNUM Генеральная прокуратура России предъявила иск к экс-начальнику управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы Александру Кизлыку об обращении в доход государства имущества более чем на 121 млн рублей. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что результаты проверки выявили явное несоответствие доходов экс-главы ФТС и его супруги стоимости имущества, которым они владеют. Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства то имущество, в отношении которого отсутствуют доказательства его приобретения.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года генерала Кизлыка арестовали, заподозрив в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, Кизлык и его сообщники из числа сотрудников ведомства помогали освободиться от уголовной ответственности или заплатить меньший штраф людям, занимавшимся контрабандой денег.

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