Ташкент, , 10:34 — REGNUM Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана задержали 18 человек по подозрению в контрабанде наркотиков, сообщили в пресс-службе СГБ.

Деятельность преступной группы пресечена в Ташкенте, Ферганской, Наманганской и Самаркандской областях. Правоохранительные органы изъяли сильнодействующие вещества и препараты, которые поступали в республику из-за границы.

Общая стоимость препаратов оценивается в 3,2 млрд сумов ($313 тыс.). Изъято также $4,3 тыс. и пять автомобилей. Пять человек из преступной группы были ранее судимы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля пограничники в Узбекистане изъяли у жителя Бекабадского района Ташкентской области 10,13 кг опия и 19,74 кг гашиша, полученных из Таджикистана.

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