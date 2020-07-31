Курск, , 10:39 — REGNUM За минувшие сутки подтверждено ещё 26 случаев заражения коронавирусом. Один пациент скончался, сообщили 31 июля в региональном оперативном штабе.

Общее количество выявленных носителей коронавируса достигло 6215. За сутки выписан 31 пациент, всего выздоровели 5090 человек. В стационарах находятся 233 пациента, восемь из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Зарегистрирован один летальный исход — от тяжёлой вирусной пневмонии, вызванной коронавирусом, скончалась 73-летняя женщина. Таким образом, с начала пандемии в регионе умер 51 человек.