Екатеринбург, , 10:35 — REGNUM Парк «Зелёная роща» будет открыт для жителей Екатеринбурга лишь в конце ноября 2020 года. Об этом заявил глава города Александр Высокинский.

Зелёную зону закрыли на реконструкцию весной 2020 года. По словам мэра, сейчас в парке уже сформировали дорожки, в данный момент рабочие готовят спортивную зону.

«В ноябре, 23−24 числа, мы сдадим объект полностью», — пообещал градоначальник в эфире портала «Е1».

К середине октября 2020 года в парке должны завершить работы, связанные с зелёным хозяйством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр заявлял, что реконструкцию зеленой зоны могут отложить.

Читайте ранее в этом сюжете: Реконструкцию Зелёной рощи в Екатеринбурге могут приостановить — мэр