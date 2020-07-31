Москва, , 10:44 — REGNUM Число партнерских организаций ресурсного центра «Мосволонтер» достигло одной тысячи. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

С начала 2020 года партнёрами центра стало 200 организаций. По мнению чиновника, это расширило возможности всего добровольческого сообщества столицы. В числе партнёрских организаций присутствуют учреждения образования, спорта и культуры, социально ориентированные некоммерческие организации (НКО), благотворительные фонды, общественные организации, а также представители малого и среднего бизнеса.

«Мосволонтер» создан для поддержки социально значимых инициатив. Он объединяет активных горожан, общественников, предпринимателей и органы власти», — сказала Сергунина.

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