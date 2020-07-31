Киев, , 10:29 — REGNUM Танкер Delfi, затонувший у берегов Одессы, нанёс ущерб экологии в размере $20 тыс. Об этом заявил глава Госэкоинспеции Украины Андрей Мальованый 30 июля в эфире телеканала NewsOne.

«Пока по методике начисления убытков Госэкоинспекцией в Одесской области начислено уже около $20 тыс.», — рассказал он.

Чиновник уточнил, что в ведомстве оценили примерный объём топлива, вылившийся из танкера, а также стоимость ликвидации разлива одного килограмма нефтепродуктов.

«Окончательная сумма убытков будет начислена по результатам завершения работ по подъему и отбуксировке судна», — добавил Мальованый.

Он также выразил надежду, что Delfi не будут разрезать на части, а уберут целиком, что позволит минимизировать ущерб окружающей среде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине состоялись совещания по вопросу подъёма танкера с участием экспертов. На одном из совещаний было предложено разрезать судно и убрать его по частям.

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