Киев, 31 июля 2020, 10:29 — REGNUM Танкер Delfi, затонувший у берегов Одессы, нанёс ущерб экологии в размере $20 тыс. Об этом заявил глава Госэкоинспеции Украины Андрей Мальованый 30 июля в эфире телеканала NewsOne.
Чиновник уточнил, что в ведомстве оценили примерный объём топлива, вылившийся из танкера, а также стоимость ликвидации разлива одного килограмма нефтепродуктов.
Он также выразил надежду, что Delfi не будут разрезать на части, а уберут целиком, что позволит минимизировать ущерб окружающей среде.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине состоялись совещания по вопросу подъёма танкера с участием экспертов. На одном из совещаний было предложено разрезать судно и убрать его по частям.
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