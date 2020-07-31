Кемерово, , 10:21 — REGNUM В Кузбассе с 3 августа приостанавливается работа детских оздоровительных центров и лагерей. Об этом говорится в распоряжении, подписанном сегодня 31 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Продолжать действовать только летние загородные лагеря, которые принимают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также будут работать специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

В документе уточняется, что решение принято из-за распространения коронавируса и в связи со случаями заражения в организациях отдыха и оздоровления детей.