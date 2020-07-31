Домодедово, Московская область, , 10:19 — REGNUM 132 миллиона — на столько может возрасти количество голодающих в мире людей из-за бушующей в мире пандемии коронавируса. Такие данные были озвучены на прошедшей в подмосковном Барыбино выездной научно-практической конференции «Глобальная продовольственная безопасность: проблемы и пути решения».

Сломить негативную тенденцию

Тревожные прогнозы о влиянии пандемии сегодня озвучивают представители Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО).

По данным организации, в 2019 году число голодающих в мире составило 690 млн, что на 10 млн больше, чем в 2018 году. К 2030 году же число голодающих может и вовсе возрасти до 840 млн человек!

«К сожалению, эта тенденция сохраняется и нарастает, — предупреждает на конференции в Барыбино директор Отделения ФАО для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков. — Эпидемия ковида может добавить к 690 млн человек, уже голодающих на планете, еще от 80 до 132 млн человек. Если тенденция сохранится, мир не достигнет второй Цели устойчивого развития — ликвидации голода. Здесь нужны согласованные меры международного сообщества, стран-членов ООН по тому, чтобы эту негативную тенденцию переломить и не сорвать глобальную повестку».

Специалист уточнил, что помимо почти 700 млн голодающих человек, на планете также живет более миллиарда людей, которые «испытывают состояние отсутствия продовольственной безопасности»: то есть получают пищу не регулярно, не имеют запасов, зависят от заработка, урожая и т.д.

«Таким образом, количество людей, страдающих от отсутствия продовольственной безопасности, уже составляет почти два миллиарда человек», — говорит Олег Кобяков.

Борьба начинается здесь

Обсуждение вопросов глобальной продовольственной безопасности состоялось в подмосковной деревне Барыбино не случайно. Здесь находится агрополигон ФосАгро — на площади 44 га организованы делянки, на которых демонстрируются инновационные решения по выращиванию различных сельскохозяйственных культур: озимой и яровой пшеницы, ячменя, гороха, кукурузы, овса, подсолнечника, рапса, сои, льна и картофеля.

Кроме того, хозяин площадки — ФосАгро — является активным участником международных проектов по достижению Целей устойчивого развития ООН и надежным партнером ФАО.

«Две недели назад в Нью-Йорке на политическом форуме по устойчивому развитию был представлен первый российский добровольный национальный Обзор достижения Целей устойчивого развития, — напоминает Олег Кобяков. — Министр экономического развития РФ Максим Решетников выделил там совместную с ФАО программу ФосАгро «Доктора для почв», которую она финансирует за счет своего добровольного взноса, исследуя плодородие, потенциал почв и задачи по их восстановлению в развивающихся странах Африки, Латинской Америки и Азии».

Объединить усилия

Участники конференции в Барыбино обсудили, как интеграции усилий государства, общественных организаций и производителей удобрений может помочь усилить продовольственную безопасность страны.

Генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев тоже начал со статистики. По его словам, к 2050 году население планеты вырастет более чем на 2 млрд человек. Это потребует увеличения ежегодного производства продовольствия с текущих 8,4 млрд тонн до 13,5 млрд.

«Обеспечить человечество продовольствием без использования эффективных минеральных удобрений невозможно, — считает Андрей Гурьев. — При этом остро стоит проблема загрязнения почв. Более половины мировых почвенных ресурсов подвержены деградации уже сейчас. Всё это предъявляет особые требования к экологичности минеральных удобрений и устойчивости агротехнологий».

ФосАгро сегодня поставляет свою продукцию в 102 страны мира, ее экологичность признана эталоном чистоты на уровне ООН. Поставки удобрений дают возможность обеспечить россиян высококачественными, экологически чистыми и доступными продуктами питания.

Совместно с Минсельхозом компания работает над выполнением поручения Президента РФ по созданию национального «Зеленого стандарта» сельхозпродукции. Андрей Гурьев отметил, что скорейшее принятие законопроекта позволит в кратчайшие сроки монетизировать потенциал российского АПК и придать импульс его развитию. Реализация инициативы не потребует дополнительных расходов бюджета, а эффект составит как минимум 40 млрд дополнительных налогов и 200 тысяч рабочих мест.

«Наша отрасль к введению «Зеленого стандарта» готова и соответствует самым высоким экологическим требованиям. Индустрия минеральных удобрений прошла за последние 10 лет путь серьезной трансформации. Мы превратились из просто производителей удобрений в поставщиков готовых решений гарантированно высокого урожая», — заметил Андрей Гурьев, также являющийся президентом Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

Тему поддержал и генеральный директор АО «АгроГард» Павел Царев. Он отметил, что приоритетом «АгроГарда» является производство продукции, отвечающей самым жестким экологическим нормам.

«Мы нацелены на выпуск продукции под брендом «Зеленого стандарта». В этой связи мы постоянно находимся в поиске технологий производства, которые будут оказывать минимальное влияние на окружающую среду», — подчеркнул Павел Царев.

ФосАгро активно взаимодействует с инновационными фондами, научными и учебными заведениями. Сегодня в портфеле компании 53 марки удобрений, 12 из которых — с микроэлементами. «К 2025 году мы разработаем 50 новых продуктов, а к 2030 году — еще 70, в том числе инновационные биоминеральные удобрения, удобрения с ингибиторами и мелиорантами, а также удобрения пролонгированного действия», — обещает Андрей Гурьев, отмечая при этом, тесное сотрудничество компании в разработке инновационных решений с Минсельхозом, РАН, компанией «Иннопрактика».

"Научный потенциал, который мы освоим вместе с партнерами, ляжет на хорошо сдобренную государством почву российского сельского хозяйства и проявится на наших полях в виде устойчивого дохода сельхозпроизводителей, в новых конкурентных преимуществах и экологической чистоте продукции АПК», — говорит генеральный директор ФосАгро.

В свою очередь, руководитель департамента развития агро‑ и биотехнологий компании «Иннопрактика» Владимир Авдеенко, отметил, что для получения здоровой, экологически чистой и доступной продукции необходимо активно развивать новые, конкурентоспособные технологии. Поможет в этом проект «Иннагро» — программа испытаний отечественных инновационных биопрепаратов.

«В 2020 году участниками программы стали три пилотных региона — Воронежская, Нижегородская и Рязанская области, нашими партнерами там стали малые и средние сельхозпредприятия, а также крупные агрохолдинги. Площадку для испытаний предоставила также Группа «ФосАгро». К изучению мы предлагаем биологические средства защиты растений и препараты для животноводства, все они разработаны российскими научными центрами», — заявил Владимир Авдеенко.

Россия должна накормить весь мир

Специалисты, собравшиеся на конференции в Барыбино, сошлись во мнении, что в вопросах продовольственной безопасности Россия достигла значительных высот.

«Людей, хронически недоедающих, в России лишь 1,6%, — констатирует Олег Кобяков. — Это на грани статистической погрешности».

Тем не менее — и это опять-таки общее мнение собравшихся экспертов — у нашей страны еще есть простор для развития.

«Россия — страна с огромным сельскохозяйственным потенциалом, мы должны накормить весь мир, — говорит Андрей Гурьев. — В связке с наукой, с инновациями и новыми решениями мы будем двигаться вперед к этой цели».

«Россия может и должна накормить полмира, а может быть, и весь мир», — соглашается заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко.

По ее словам, развитие «зелёного» направления в сельском хозяйстве — перспективная, инновационная и конкурентная область для нашей страны. А цифровизация и весь комплекс мер по развитию сельского хозяйства и сельских территорий — это приоритеты, установленные президентом России и поддерживаемые на законодательном уровне.

Елена Зленко отметила комплексность услуг, оказываемых ФосАгро сельхозпроизводителям. И подчеркнула, что работа таких компаний, которые предлагают фермеру не только мешок удобрений, а целую систему мер по развитию бизнеса — еще один стимул для привлечения молодых кадров на село, для развития сельских территорий.

«Финансовое сопровождение, инновационные, научные, экономические решения, которые применяются в ФосАгро, должны быть масштабированы и тиражированы в целом по стране», — резюмировала она.

Отметила Елена Зленко и уровень социальной ответственности производителя удобрений. Поблагодарив компанию за взаимодействие, она добавила: «Та стратегия бизнеса, которая выбрана вами, она абсолютно верная и будет поддержана органами власти, органами местного самоуправления и всем обществом».

Тему поиска инновационных решений и их последующего внедрения в производство затронул в своем выступлении Президент РАН Александр Сергеев.

«Говоря о продовольственной безопасности, мы должны не только преследовать общую цель накормить страну и весь мир досыта, но и думать о том, как сделать это эффективнее и рациональнее, — заявил Александр Сергеев. — И здесь нам, конечно, нужно взаимодействие с нашим крупным бизнесом, науко-ориентированным и патриотически настроенным. Пример которого являет собой ФосАгро».

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