Киншаса, , 10:23 — REGNUM Реальное число случаев заражения коронавирусом в Африке может быть значительно большим, чем известно по официальным данным. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на доклад гуманитарной организации Международный Комитет спасения (IRC).

В докладе говорится о низком уровне тестирования на континенте, что приводит к отсутствию доступа к реальным данным о числе инфицированных, и, по мнению экспертов, означает, что в Африке «мы боремся с этой болезнью (COVID-19) в темноте«

»Показатели тестирования намного ниже руководящих принципов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)», — говорится в докладе о 20 африканских странах, в которых действует Международный комитет спасения.

Это указывает на то, что число подтвержденных случаев заражения по всей Африке в июле может удвоиться. Эксперты выразили обеспокоенность в связи с тем, что «это может быть вершиной айсберга».

По данным ВОЗ, в настоящее время на континенте было выявлено более 890 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Однако доктор Матшидисо Моети, глава ВОЗ по Африке, заявила, что не верит в существование огромного числа невыявленных случаев заражения коронавирусом на континенте.

Согласно данным африканских центров по борьбе с заболеваниями, около 8,3 миллионов человек сделал тесты на наличие коронавируса из общей численности населения континента в 1,3 миллиардов человек.

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