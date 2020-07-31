Симферополь, , 10:18 — REGNUM 28 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 30 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции. 20 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 — при скрининге здоровых лиц», — уточнил глава Крыма.

Всего за период пандемии на территории Республики Крым положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 1204 человек, 912 пациентов выздоровели, 15 человек скончались.