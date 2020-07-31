Нур-Султан, , 10:18 — REGNUM Срок приема документов для поступления первоклассников в Казахстане продлен до 20 августа 2020 года, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Отмечается, что это связано с продлением карантина в стране. Сегодня заявления подали родители 350 тыс. школьников. Большинство документов поступает через портал «электронного правительства».

В министерстве добавили, что медицинские справки временно разрешается не предоставлять из-за трудностей их получения. Для начальной школы в Казахстане откроют дежурные классы.

Как сообщало ИА REGNUM, школы Казахстана начнут обучение в новом учебному году в дистанционном формате.

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