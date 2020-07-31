Москва, , 10:16 — REGNUM В Московский городской суд приехали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, передаёт 31 июля корреспондент ИА REGNUM.

Игроки Российской премьер-лиги примут участие в пересмотре апелляционного приговора. Он был отменён судебной коллегией Второго кассационного суда из-за «существенных нарушений» при вынесении.

Приговор бы отправлен в суд на новое рассмотрение.

Как сообщало ИА REGNUM, Кокорин и Мамаев отбыли тюремное заключение за драку и нападение на людей в октябре 2018 года.

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