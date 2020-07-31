Уфа, , 10:18 — REGNUM Уголовное дело о покушении на убийство новорожденного ребенка передано в суд в Башкирии. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в г. Туймазы в мае текущего года в ночное время 36-летняя обвиняемая, которая воспитывала двух детей, родила дома ребенка и выбросила его на мусорку. Малыша обнаружил местный житель и сообщил об этом стражам порядка. Ребенка срочно доставили в больницу, где ему оказали помощь. В результате малыш остался жив.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство новорожденного ребенка.

Отмечается, что обвиняемая свою вину признала. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Сообщается, что в суд также отправлено исковое заявление о лишении матери родительских прав, дети находятся под временной опекой отца.

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