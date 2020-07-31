Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Американская актриса и телеведущая Эллен Дедженерес принесла извинения сотрудникам своего шоу за проявления расизма и незаконные увольнения. Ситуация на шоу изменится, говорится в заявлении Дедженерес, опубликованном журналом Variety.

Ранее медиахолдинг WarnerMedia начал проверку «Шоу Эллен Дедженерес» после того, как его сотрудники пожаловались на незаконные увольнения и расистские высказывания в их адрес. Дедженерес заявила, что работы на шоу стало больше, из-за чего некоторые задачи пришлось доверить людям, которые с ними не справились. Она подчеркнула, что инциденты с дискриминацией сотрудников не повторятся.

«Наряду с Warner Bros. мы немедленно начали внутреннее расследование, а также принимаем меры для решения проблем», — подчеркнула телеведущая.

Популярное в США «Шоу Эллен Дедженерес» выходит на телевидении с 2003 года. Оно было удостоено 61 награды «Эмми» в разных номинациях.

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