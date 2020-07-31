Кемерово, , 10:11 — REGNUM Обращения из-за массовой гибели пчёл поступали из Ленинск-Кузнецкого, Крапивинского, Гурьевского округов, Беловского района и Киселёвска. Об этом министерство сельского хозяйства Кузбасса. В регионе прошло совещание с пчеловодами, представителями управления ветеринарии, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Россельхозцентра.

«В результате совещания была достигнута договоренность о более плотном взаимодействии пчеловодов со всеми перечисленными организациями, — цитирует «Газета Кемерова» министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области Андрея Ариткулова. — Представители пчеловодческих организаций обязались провести разъяснительную работу со всеми гражданами, которые держат частные пасеки, чтобы они подали информацию о своём местоположении для внесения в реестр пчеловодов. Это значительно облегчит их оповещение о проведении сельхозработ на полях».

Ариткулов отметил, что в регионе будет разработана дорожная карта по взаимодействию всех сторон.

Министр рассказал, что часть результатов исследований из территорий, где зафиксирован падёж пчёл, переданы в Роспотребнадзор, а по ряду исследования ещё в работе.