Березники, Пермский край, , 10:09 — REGNUM В Березниках Пермского края приставы по решению суда на 20 суток закрыли терапевтическое отделение больницы. Причиной стала угроза формирования новых очагов COVID-19, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

По данным ведомства, в июне в рамках расследования причин и условий возникновения случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди пациентов и медиков установлены нарушения противоэпидемических мероприятий.

Так, руководство больницы не извещало надлежащим образом орган, осуществляющий федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о летальных случаях пациентов, у которых была диагностирована новая коронавирусная инфекция. Помимо этого, персонал больницы, имея клинические проявления инфекционного заболевания продолжал работать в клинике.

Суд вынес решение о привлечении больницы к административной ответственности, приостановили деятельность отделения на 20 суток. Терапевтическое отделение опечатано, закрыты окна, отключено электроснабжение и перекрыто водоснабжение.

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