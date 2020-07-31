Москва, , 10:09 — REGNUM В Москве за прошедшие сутки 30 июля после прохождения лечения от COVID-19 выздоровели 1260 пациентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1260 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 179 168», — сказала Ракова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 30 июля, в России выявлено 834 499 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 13 802 человека, выздоровели — 629 655. Всего было проведено более 27,8 млн тестов на коронавирус.

Читайте также: Коронавирус в России: в ожидании вакцины — все новости