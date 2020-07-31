Москва, , 10:07 — REGNUM Процедура получения российского гражданства иностранцами должна быть оптимизирована. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с членами рабочей группы по поправкам к Конституции.

«Правительству РФ проанализировать существующие процедуры подачи иностранными гражданами заявлений о приеме в гражданство РФ и стоимость услуг организаций, уполномоченных на оказание содействия в оформлении и подаче таких заявлений, подготовить предложения по оптимизации указанных процедур и ликвидации необоснованных расходов заявителей, проработать совместно с администрацией президента РФ эти предложения в рамках деятельности рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019—2025 годы и представить их в установленном порядке», — говорится в документе.

Предложения по данной теме глава государства хочет услышать до 1 октября 2020 года.