Москва, , 10:06 — REGNUM Сегодня, 31 июля, Центральный банк РФ открывает в Москве фотовыставку «Монеты славы», посвященную истории российского спорта. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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В экспозиции представлено 30 памятных монет ЦБ РФ с изображением спортсменов и значительных спортивных событий в стране. Всего на спортивную тематику ЦБ выпустил около 200 монет.

Сначала фотовыставка «Монеты славы» пройдет в парках «Северное Тушино» и «Митино», затем 1−30 сентября — в сквере по Олонецкому проезду, 1−31 октября — в парке у Джамгаровского пруда.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ с 29 июля 2020 года открыл фотовыставку «Время и деньги».

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