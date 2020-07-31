Кызыл, , 10:04 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки специалисты выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число лабораторно подтверждённых случаев достигло 6137.

«В городе Кызыле выявлено 19 случаев, в Бай-Тайгинском кожууне — 1, Барун-Хемчикском — 1, Кызылском — 2, Пий-Хемском — 2, Тандинеском — 1, Улуг-Хемском — 1, Чеди-Хольском — 1», — отметили в минздраве.

Тем временем, к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 4075 человек, в том числе 131 за последние сутки. В регионе также зарегистрировано 60 летальных исходов от COVID-19.

Напомним, в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в Туве с 30 июля приступили ко второму этапу снятия ограничительных мер. Так, с этого числа могут открыться кафе, рестораны и торговые центры. Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, закрыты отделения инфекционной больницы, открытые на базе лицеев №16 и 17 в Кызыле, а также мобильный госпиталь Минобороны России для пациентов с COVID-19.

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